Thiago Cionek ma ofertę z Turcji

Obrońca reprezentacji Polski i włoskiego Palermo może zmienić klub. Zainteresowany jest nim 15. zespół zeszłego sezonu tureckiej Superligi, Kayserispor. Drużyna w poprzednim sezonie straciła 58 goli, dlatego teraz szuka wzmocnień w formacji obrony.

- Umowa Cionka obowiązuje jeszcze rok, ale mimo tego jesteśmy nim zainteresowani. Rozmowy trwają. Jeśli obie strony dogadają się, co do warunków, to dokonamy transferu - powiedział wiceprezes klubu Naci Bedir portalowi ajansspor.com.

Thiago Cionek gra we Włoszech od 2012 roku. Reprezentował barwy Padovy, Modeny i Palermo. W Polsce występował w Jagiellonii Białystok. W reprezentacji Polski wystąpił dwunastokrotnie.