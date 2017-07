Transfery. Valencia chce Grzegorza Krychowiaka. Ale Polak nie jest przekonany

Sam piłkarz zapowiadał, że chce walczyć o miejsce w składzie. Ale jego plany pokrzyżowała decyzja Unaia Emery'ego, który zdecydował o tym, by nie zabierać go na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych - podobny los spotkał Hatema Ben Arfę.

W minionym sezonie Krychowiak grał niewiele, występował nawet w czwartoligowych rezerwach. Niedawno media informowały o zainteresowaniu Atletico Madryt, ale zdaniem Francuzów ten transfer jest niemożliwy.

Teraz jak pisze "L'Equipe" do grona zainteresowanych klubów dołączyła Valencia. Jednak sam Polak nie jest do końca przekonany co do tego kierunku. Wolałby trafić do któregoś klubu Premier League - w Anglii nikt nie miałby problemu z zagwarantowaniem mu pensji na poziomie 400-500 tys. euro miesięcznie. Francuzi piszą również o zainteresowaniu z Turcji, ale Krychowiak nie jest tym zainteresowany.

Wcześniej Krychowiakiem interesował się m.in. AC Milan, ale "Rossoneri" pozyskali już Lucasa Biglię z Lazio.