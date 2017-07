Powrót Roberta Kubicy do F1 jeszcze latem? To możliwe!

Ekspresowy powrót polskiego kierowcy do F1 wiąże się z tym, jak wypadnie na testach podczas nadchodzącego GP Węgier. Jeśli czasy, osiągane przez Kubicę będą zbliżone do innych konkurentów, to wtedy możliwe, że dostanie zielone światło na start w sierpniowym GP Belgii - informuje "Bild".

32-letni krakowianin mógłby wtedy zastąpić słabo spisującego się w tym sezonie Jolyona Palmera. Coraz większe szanse na szybszy powrót Polaka wynikają również ze słów Cirilia Abiteboula, szefa Renault, który stwierdził, że Kubica wciąż jest niezwykle szybki i ma dużo energii. - W innym wypadku nie pozwolilibyśmy mu na testy wyłącznie dla celów marketingowych - zastrzega Abiteboula.

Polak będzie również musiał udowodnić swoją wysoką sprawność, którą ocenią lekarze. Przed Kubicą m.in. sprawdzian, polegający na jak najszybszym opuszczaniu pojazdu, poniżej 5 sekund.

Kubica testuje

Ma już za sobą dwa prywatne testy w Renault, ale jeździł w nich bolidem z 2012 roku. Teraz dobrymi wynikami w tegorocznej maszynie mógłby postawić kolejny duży krok w stronę powrotu do Formuły 1.

Lauda: Nie mogę się doczekać powrotu Kubicy

Temat powrotu Roberta Kubicy do F1 jest coraz gorętszy. W wywiadzie dla "Super Expressu" Niki Lauda stwierdził, że nie może się tego doczekać. - To jedna z najlepszych informacji ze świata F1, jaką ostatnio usłyszałem. To jeden z największych talentów, a może i największy, który pojawił się od wielu lat w Formule 1. Zawsze mówiłem o nim, że to chłopak, który nie wie, co to strach. Odważny, szybki, inteligentny i precyzyjny. Talent czystej wody - powiedział legendarny kierowca.

- Skoro testuje, to przecież nie chodzi tu o zabawę. I on, i zespół sprawdzają, czy jest gotowy, żeby znów się ścigać. Jeśli się okaże, że jest, to dostanie drugą szansę w F1. Jestem pewien na 100 procent, że ktoś po niego sięgnie - dodał Lauda.