Danilo zostanie piłkarzem Manchesteru City? Chelsea w odwrocie

Danilo do Realu trafił latem 2015 roku z FC Porto, mając stanowić na boku obrony konkurencję dla Daniego Carvajala. Brazylijczyk nie spełnił jednak pokładanych w nim oczekiwań i grał najczęściej wtedy, gdy Zinedine Zidane rotował składem, by dać odpocząć swoim najlepszym graczom.

Choć Francuz był zadowolony z postawy Danilo, to piłkarz chce grać częściej, na co w Realu nie będzie miał szansy. Pierwotnie obrońca miał trafić do Juventusu, ale po wykupieniu przez Starą Damę z Bayernu Monachium Douglasa Costy włoski klub nie posiada w kadrze już miejsc dla piłkarzy spoza Unii Europejskiej. Gdy temat Juventusu upadł, o zawodnika walczyć zaczęła londyńska Chelsea. Jeszcze we wtorek wydawało się, że Antonio Conte dopnie swego i dojdzie do porozumienia z Realem. Ostatecznie oferta Chelsea została przebita przez Manchester City - donosi Di Marzio, dziennikarz współpracujący z telewizją Sky Sport.

Sam Danilo także pozytywnie zapatruje się na możliwość dołączenia do drużyny Obywateli, gdzie będzie mógł współpracować z Pepem Guardiolą.

W lidze hiszpańskiej w barwach Królewskich Brazylijczyk rozegrał 41 spotkań, w których zdobył 3 bramki. Z Realem dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, sięgnął także po tytuł mistrza kraju, Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwo świata.