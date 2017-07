Sky Sport: Morata o krok od Chelsea

Walka o reprezentanta Hiszpanii trwa w najlepsze. Jeszcze kilka tygodni temu Morata był o krok od przenosin na Old Trafford, ale działacze Manchesteru nie zdołali dojść do porozumienia z madrytczykami w kwestii ceny piłkarza. Ostatecznie Jose Mourinho zdecydował się na wykupienie z Evertonu Romelu Lukaku.

W grze o Moratę pozostały Milan i Chelsea. Jeszcze we wtorek włoskie media donosiły, że piłkarz karierę kontynuować będzie w Mediolanie, ale kolejne 24 godziny przyniosły kolejny przełom. Do ofensywy przystąpiła poszukująca następcy odchodzącego latem Diego Costy Chelsea. Według Sky Sport The Blues prowadzą zaawansowane rozmowy z Realem i na ten moment są bliżej pozyskania napastnika Królewskich. Poinformował o tym za pośrednictwem twittera dobrze zorientowany w temacie Gianluca Di Marzio.

Transfer ma zamknąć się w kwocie od 70 do 90 mln euro.

Morata jest wychowankiem Realu Madryt. Latem 2014 roku odszedł do Juventusu, ale Królewscy zapewnili sobie możliwość odkupienia zawodnika w ciągu dwóch sezonów za 30 mln euro, z której skorzystali w 2016 roku.

Napastnik jest zawiedziony rolą zmiennika w drużynie Zinedine'a Zidane'a. W minionym sezonie spędził łącznie na boisku w barwach Realu 1872 minuty, w ciągu których zdobył aż 20 bramek i zanotował 6 asyst. Francuski szkoleniowiec, mimo świetnych statystyk Hiszpana, stawiał jednak częściej na Karima Benzemę. Przed przyszłorocznym mundialem w Rosji Morata chce grać w klubie regularnie, by wywalczyć miejsce w podstawowym składzie kadry na mistrzostwa świata.