Siatkówka. Sebastian Schwarz nie zostanie w Jastrzębskim Węglu. Wraca do Niemiec

Sebastian Schwarz dał poznać się polskiej publiczności w momencie, gdy w sezonie 2014/2015 podpisał kontrakt z prowadzonym przez Andreę Anastasiego Lotosem Treflem Gdańsk. Z tym klubem sięgnął po srebrny medal mistrzostw Polski, Puchar oraz Superpuchar Polski (2015). Zespół opuścił, by w 2016 roku związać się z Kuzbasem Kemerowo, jednak współpraca z drużyną nie układała się i w lutym tego roku Niemiec dołączył do Jastrzębskiego Węgla. Zastąpił w nim kontuzjowanego Scotta Touzinsky’ego, który ostatecznie zdecydował się na zakończenie sportowej kariery. Pod kierownictwem Marka Lebedewa śląski klub sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski.

Choć początkowo mówiono, że 157-krotny reprezentant Niemiec zostanie w Jastrzębskim Węglu, to zagraniczne źródła potwierdzają jego transfer do United Volleys RheinMain, czy do 3. drużyny Bundesligi.

Wcześniej Schwarz występował w Sir Safety Perugia, VfB Friedrichshafen, Sempre Volley Padwa czy Premier Hotels Crema. Z reprezentacją Niemiec sięgnął po brązowy medal mistrzostw świata w 2014 roku oraz złoto Ligi Europejskiej (2009).