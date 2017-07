Robert Lewandowski: Widać podczas treningów, że jest znakomity

Lewandowski może wreszcie odetchnąć z ulgą. Przez długi czas narzekał, że Bayern Monachium potrzebuje wzmocnień, aby móc wygrać Ligę Mistrzów. Dlatego latem mistrzowie Niemiec wreszcie dokonali kilku poważnych wzmocnień.

Do drużyny dołączyli m.in: Corentin Tolisso z Lyonu (kosztował 42,5 mln euro), Niklas Sule z Hoffenheim (20 mln euro) i James Rodriguez z Realu Madryt. Kolumbijczyk został wypożyczony na dwa sezony, co będzie kosztowało Bayern 10 mln euro. Jeśli zdecydują się na wykupienie go, to będą musieli dopłacić 38 mln euro.

Transfer Jamesa spodobał się Lewandowskiego.

- Widać podczas treningów, że James to znakomity piłkarz. Z nim w składzie mamy większe możliwości taktyczne. Przed każdym sezonem cele się nie zmieniają, chcemy zdobyć jak najwięcej tytułów. W poprzednich latach mieliśmy sporo pecha, ale ten rok może być dla nas fantastyczny - powiedział Polak podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Z transferu Jamesa zadowolony jest również Carlo Ancelotti. Po mundialu w 2014 roku Real zapłacił za ofensywnego pomocnika aż 80 mln euro. W sezonie 2014/15 trenerem Królewskich był właśnie Włoch, który często stawiał na Jamesa, bo ten zagrał aż 46 meczów.

Bayern przebywa obecnie na torunee w Chinach. Sezon Bundesligi rozpocznie się 18 sierpnia.