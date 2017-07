F1. Media: Robert Kubica testerem Renault na Węgrzech

Polak ma już za sobą dwa prywatne testy w Renault, ale jeździł w nich bolidem z 2012 roku. Teraz dobrymi wynikami w tegorocznej maszynie mógłby postawić kolejny duży krok w stronę powrotu do Formuły 1.

Co więcej, są to oficjalne testy odbywające się w trakcie sezonu, więc czas Kubicy byłby porównywany z kierowcami, którzy na co dzień rywalizują o tytuł mistrza świata. Na Węgrzech szukać poprawek w celu poprawienia bolidu mają m.in: Max Verstappen i Kimi Raikkonen.

Renault zaprzecza medialnym doniesieniom. Na oficjalne potwierdzenie ewentualnych testów Kubicy będzie trzeba poczekać do końca miesiąca. Testy obędą się 1-2 sierpnia, a zawodników trzeba zgłosić najpóźniej na 72 godziny przed ich rozpoczęciem.

Lauda: Nie mogę się doczekać powrotu Kubicy

Temat powrotu Roberta Kubicy do F1 jest coraz gorętszy. W wywiadzie dla "Super Expressu" Niki Lauda stwierdził, że nie może się tego doczekać. - To jedna z najlepszych informacji ze świata F1, jaką ostatnio usłyszałem. To jeden z największych talentów, a może i największy, który pojawił się od wielu lat w Formule 1. Zawsze mówiłem o nim, że to chłopak, który nie wie, co to strach. Odważny, szybki, inteligentny i precyzyjny. Talent czystej wody - powiedział legendarny kierowca.

- Skoro testuje, to przecież nie chodzi tu o zabawę. I on, i zespół sprawdzają, czy jest gotowy, żeby znów się ścigać. Jeśli się okaże, że jest, to dostanie drugą szansę w F1. Jestem pewien na 100 procent, że ktoś po niego sięgnie - dodał Lauda.

Lista kierowców, którzy mają testować bolidy po GP Węgier:

Mercedes: George Russell

Red Bull: Pierre Gasly, Max Verstappen

Ferrari: Kimi Raikkonen, Charles Leclerc

Force Indie: Lucas Auer, Nikita Mazepin

Williams: Felipe Massa, Gary Paffett?

McLaren: Stoffel Vandoorne, Lando Norris

Renault: Nicholas Latifi, Robert Kubica?

Toro Rosso: Sean Gelael, Carlos Sainz Jr / Daniil Kvyat

Haas: Santino Ferrucci

Sauber: Gustav Malja, Nobuharu Matsushita