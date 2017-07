Gwiazdor UFC zaprasza Anthony'ego Joshuę do MMA [WIDEO]

Holender skomentował także ewentualny pojedynek z Brytyjczykiem Anthonym Joshuą. Na pytanie zadane przez reportera o to, czy byłby gotów stoczyć walkę bokserską z Anthonym, Overeem odpowiedział:

- Powiem tak: nie uciekam przed wyzwaniami. A czy Anthony Joshua ucieka? Tego nie wiem. Dla mnie czymś wielkim byłoby, gdyby on przyszedł do MMA. To byłoby coś. Ja na chwilę obecną nie szukam nowych wyzwań. Ja mam już to za sobą. Teraz moim wyzwaniem jest tylko tytuł mistrza UFC. Tu jestem, to się liczy. Nie zapominajmy, że Conor Mcgregor jest już mistrzem wagi lekkiej, a nawet mistrzem dwóch kategorii wagowych. A zatem on jest już na samym szczycie UFC i dla niego szukanie czegoś nowego jest czymś naturalnym. Dla mnie… pozwólcie mi skupić się na celach w UFC, zanim zacznę wybiegać myślami dalej i szukać czegoś nowego - powiedział Holender.

- Co do bokserów, to oni mogliby przyjść do UFC, ale oni tego po prostu nie zrobią. Nie przyjdą do UFC, będą tak, gdzie są, będą woleli się nudzić. Niby dlaczego my musimy iść do nich? Ja już to zrobiłem. Czemu mam znowu tam iść? Pozwólmy im robić to, co robią w boksie. Ja teraz jestem w UFC, chcę zdobyć tytuł. A jeśli on [Joshua] chce zawalczyć ze mną, to niech przyjdzie tutaj - dodał.

Cała rozmowa:

