Transferowy ruch w Jagiellonii Białystok. Odejdzie Góralski, wróci Tuszyński?

Informację o możliwych transferach przekazał Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego". Według jego doniesień Jagiellonia Białystok prowadzi rozmowy z Łudogorcem Razgrad w sprawie sprzedaży Jacka Góralskiego. Reprezentant Polski wydaje się być zainteresowany ofertą z ligi bułgarskiej. Niestety, sprawa jest bardzo zawiła, bo Jagiellonia oczekuje przynajmniej 1,8 miliona euro. Połowa zysków z transakcji trafi w ręce osób, które przyczyniły się do transferu piłkarza z Wisły Płock do Jagiellonii. .

Do Białegostoku może za to trafić Patryk Tuszyński, który prowadzi rozmowy z drugą drużyną poprzedniego sezonu. 27-letni napastnik występował ostatnio w barwach tureckiego Rizesporu, do którego trafił z Jagiellonii za okrągły milion euro. W tureckiej Superlidze wystąpił w 33 meczach i strzelił dwie bramki. Dużo lepiej wiodło mu się w tureckich rozgrywkach pucharowych. W Türkiye Kupasi zagrał 17 spotkań i 10 razy trafiał do siatki rywali.

Tuszyński ma całkiem przyzwoity bilans meczów w polskiej lidze. W 71 meczach rozegranych w Ekstraklasie strzelił 22 bramki i zaliczył cztery asysty.