Siatkówka. Włoski siatkarz nie zagra na mistrzostwach Europy przez... buty?

- Jest mi bardzo przykro. Ivan Zaytsev nie trenuje w tej chwili z reprezentacją. To jest porażka, muszę za nią przeprosić – mówi prezes włoskiego komitetu olimpijskiego Giovanni Malago, który w ostatnim czasie był odpowiedzialny za stosunki na linii – Ivan Zaytsev – krajowa federacja.

Co się stało? Historia była prosta. Włoski przyjmujący to jedna z największych gwiazd siatkówki z Italii. Sięgał po mistrzostwo Włoch, medal Ligi Mistrzów, czy też z reprezentacją po srebro igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Dobrze rozwijająca się kariera Zaytseva poskutkowała zainteresowaniem medialnym, między innymi marki Adidas. Umowa zawodnika z firmą została podpisana na początku roku. W tym momencie pojawił się jednak problem, ponieważ włoska federacja jakiś czas później ogłosiła inną firmę wyłącznym dystrybutorem sprzętu dla kadry, a co za tym idzie, ustalenia te stały w konflikcie z indywidualną współpracą Zaytseva.

Kadra rozpoczęła przygotowania do mistrzostw Europy, a jak podaje „La Gazetta Dello Sport” konflikt pozostał nierozwiązany pomimo spotkań mediacyjnych. Po dwóch dniach treningów w butach Mizuno przyjmujący opuścił zgrupowanie. Zawodnik podkreślał, że w narzuconym mu sprzęcie nie ćwiczyło mu się dobrze. Firma zobowiązała się nawet do stworzenia indywidualnych par specjalnie dla niego, lecz ten nadal odmawiał gry choćby przez niedogodności z podeszwami.

Po spotkaniu Zaytseva w Rzymie z prezesem federacji i wspomnianym Malago, podawano, że problem został rozwiązany i gracz ma korzystać z butów dystrybutora. Jego wyjazd ze zgrupowania oznacza jednak co innego.

- Bardzo żałujemy, że tak wyszło. Zrobiliśmy wszystko. Zawsze będziemy otwarci, by to wszystko naprawić. Ivan jest świetnym siatkarzem i fantastycznym facetem, ale by robić niektóre rzeczy trzeba w życiu być lojalnym – skomentowali przedstawiciele federacji.

Włoska kadra to aktualni wicemistrzowie olimpijscy. Zamieszanie wokół osoby przyjmującego może oznaczać, że ostatecznie nie wystąpi on podczas zaplanowanych na przełomie sierpnia i września mistrzostwach Europy w Polsce.