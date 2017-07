Juventus nie kupi Schicka! Co z Kownackim?

Juventus porozumiał się z czeskim piłkarzem na początku czerwca. Kilkanaście dni później, porozumienie osiągnęły również oba kluby. Stara Dama miał zapłacić za 21-letniego napastnika 25 mln euro, ale wciąż nie przelała pieniędzy na konto Sampdorii.

Jeszcze we wtorek rano, wedle informacji "Sky" i "La Gazzetta dello Sport", tak duże opóźnienie miało sugerować poważne problemy zdrowotne Schicka, przez które cała transakcja stanęła pod znakiem zapytania. Przyczyną miało być chore serce.

Media twierdziły, że Czech nie potrzebuje poważnego zabiegu kardiologicznego, a jego karierze nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Znany włoski dziennikarz, Gianluca Di Marzio, napisał, że to tylko stan zapalny, na którego wyleczenie potrzeba około miesiąca odpoczynku od treningów.

We wtorek wieczorem na Twitterze Juventus oznajmił, że oba kluby zrezygnowały z transakcji.

Podobno kością niezgody była cena zawodnika. Sampdoria oczekiwała 30 mln euro, a Juventus chciał zapłacić "zaledwie" 25 mln euro, bo usiłował wykorzystać problemy zdrowotne napastnika do zbicia ceny.

Co z Dawidem Kownackim?

Lech Poznań sprzedał Polaka za 4 mln euro do Sampdorii, gdzie mógłby grać w pierwszym składzie wraz z 34-letnim Fabio Quagliarellą. Jednak w obliczu upadku transferu Schicka, to Czech zapewne będzie jego konkurentem. Jaki inny klub będzie chciał ryzykować kupno zawodnika, który nie przeszedł testów medycznych?

Jeśli Schick ostatecznie zostanie w Genui, to Kownacki będzie miał duży problem z regularną grą. Czech był rewelacją Serie A w sezonie 2016/17. W 32 meczach uzbierał 11 goli i 5 asyst, choć tylko 15 spotkań rozpoczął od pierwszej minuty! Pavel Nedved, zdobywca Złotej Piłki z 2003 roku i obecny wiceprezes Juventusu, porównał swojego rodaka do Zlatana Ibrahimovicia. - To ten sam typ napastnika. Świetnie wyszkolony, szybki i wysoki - stwierdził Nedved.

