Liga angielska. Joe Hart trafił do West Hamu

- Najważniejsze dla mnie jest to, żeby grać regularnie. Cieszę się niezwykle, że będę miał możliwość występowania w tym miejscu. To oznacza, ze wracam do Anglii i zagram w wielkim klubie, jakim jest West Ham - takie słowa padają w oficjalnym komunikacie Harta.

Hart spędził ostatni sezon na wypożyczeniu w Torino. Piłkarz nie znalazł uznania w oczach Pepa Guardioli, który preferuje lepiej grających nogami bramkarzy. Hiszpański szkoleniowiec w zeszłym sezonie postawił na Claudio Bravo, a przed nadchodzącą kampanią sprowadzono dodatkowo Edersona. Było więc jasne, że w drużynie nie ma miejsca dla Harta, który musiał poszukać sobie innego pracodawcy. Sprowadzeniem reprezentanta Anglii zainteresowany był jednak Slaven Bilić, który dość szybko sfinalizował wypożyczenie bramkarza.

- Potrzebujemy dobrych piłkarzy, którzy wzmocnią naszą jedenastkę. Ściągnęliśmy już byłego obrońcę Manchesteru City Pablo Zabaletę, a wkrótce powinni tu trafić kolejni dobrzy zawodnicy - powiedział niedawno chorwacki trener