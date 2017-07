Piłka ręczna. El. do MŚ 2019. Polacy poznali rywali

Jeszcze w sierpniu zeszłego roku reprezentacja Polski zajęła 4. miejsce podczas igrzysk w Rio de Janeiro. Później kompletnie zawiodła podczas el. do ME 2018 i nie awansowała do turnieju, a Piotr Przybecki zastąpił Tałana Dujszebajewa.

Teraz Polacy muszą przebijać się przez tzw. prekwalifikacje do dwumeczu play-off o MŚ 2019 w Niemczech i Danii. To pierwsza taka sytuacja od 2005 roku...

Do fazy play-off awansują zwycięzcy każdej z grup. W niej zagrają z uczestnikami przyszłorocznego Euro. O wyjeździe na Euro zadecydują dwumecze.

Grupa 1:

Rosja

Finlandia

Słowacja

Luksemburg

Grupa 2:

Litwa

Łotwa

Izrael

Gruzja

Grupa 3:

Rumunia

Ukraina

Włochy

Wyspy Owcze

Grupa 4:

Portugalia

Polska

Cypr

Kosowo

Grupa 5:

Holandia

Belgia

Grecja

Turcja

Grupa 6:

Bośnia i Hercegowina

Szwajcaria

Estonia

Terminarz:

1. kolejka: 25/26 października 2017

2. kolejka: 28/29 października 2017

3. kolejka: 3/4 stycznia 2018

4. kolejka: 6/7 stycznia 2018

5. kolejka: 10/11 stycznia 2018

6. kolejka: 13/14 stycznia 2018

MŚ 2019 będą także pierwszym etapem kwalifikacji do IO w stolicy Japonii.