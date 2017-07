Skandal w Hiszpanii! Prezes Federacji i jego syn aresztowani. Chodzi o korupcję

Przedstawiciel Straży Obywatelskiej potwierdził w rozmowie z agencją Associated Press, że policja dokonała we wtorek aresztowania Villara i czterech innych działaczy RFEF, w tym tym syna prezesa, Gorki, oraz Juana Padrona, wiceprezesa do spraw finansowych.

Mężczyźni zostali zatrzymani pod zarzutami niewłaściwego zarządzania, sprzeniewierzenia środków, korupcji oraz fałszowania dokumentów związanych z działalnością federacji. Nalot na siedzibę RFEF był koordynowany przez oddział Straży Obywatelskiej zajmujący się zwalczeniem korupcji. - W Hiszpanii prawo jest przestrzegane i takie samo dla wszystkich. Nikt nie stoi ponad nim - skomentował zatrzymania Inigo Mendez de Vigo, minister edukacji, kultury i sportu.

Z informacji zdobytych przez dziennik "El Pais" wynika, że Villar użył niezgodnie z przepisami pieniędzy RFEF, aby uzyskać poparcie w ostatnich wyborach na prezesa federacji. Jego jedyny potencjalny kontrkandydat Jorge Perez nie zdołał zebrać wtedy wymaganych środków. Villar wraz ze współpracownikami jest także podejrzewany o organizowanie niektórych meczów towarzyskich reprezentacji Hiszpanii tak, by z różnego rodzaju usług jak największe korzyści mógł czerpać jego syn. Problematyczne są przede wszystkim kontrakty zawarte na rozegranie spotkań z kadrami Korei Południowej oraz Bośni i Hercegowiny, które odbyły się przed Euro 2016.

Sytuacji nie komentuje szerzej ani UEFA, ani FIFA, w której Villar pełni rolę starszego wiceprezesa. - Jesteśmy świadomi sytuacji pana Villara, ale na ten moment nie mamy żadnego oświadczenia w tej sprawie - stwierdziła w oświadczeniu UEFA.

Villar prezesem RFEF jest od 1988 roku. Już wcześniej wytykano mu brak transparentności w wielu działaniach federacji, ale działaczowi nigdy nie postawiono żadnych zarzutów.