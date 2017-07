Juventus otrzymał niesamowitą ofertę na zakup Higuaina!

Jak wiadomo Anotnio Conte nie widzi miejsca dla Diego Costy w swojej kadrze na nadchodzący sezon. To sprawia, że mistrzowie Anglii chcą jak najszybciej zakontraktować nowego napastnika.

Jednym z kandydatów do zastąpienia Costy w "The Blues" mógł być Gonzalo Higuain, za którego szefowie Chelsea chcieli zapłacić Juventusowi aż 100 milionów euro. Mistrzowie Włoch odrzucili jednak ofertę angielskiego klubu. Według "Tuttosport" prezes Juve Giuseppe Marotta powiedział, że Higuain nie jest na sprzedaż, ponieważ jest on talizmanem zespołu.

Do tej pory w kontekście przejścia do Chelsea wymieniało się wiele głośnych nazwisk, m.in. Romelu Lukaku, który ostatecznie przeniósł się do Manchesteru United, czy Sergio Aguero z Manchesteru City.