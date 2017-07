Premier League. Juergen Klopp docenił wielki polski talent

Wychowanek Ruchu Chorzów trafił do Liverpoolu w styczniu ubiegłego roku. Szefowie "The Reds" zapłacili za młodego Polaka 330 tysięcy euro. Grabara do tej pory grał i trenował z młodzieżowym zespołem angielskiego klubu, teraz jednak jego sytuacja w drużynie zaczęła się znacząco zmieniać.

Kamil Grabara ostatnio zadebiutował w meczu pierwszej drużyny Liverpoolu. Polak strzegł bramki "The Reds" przez 45 minut sparingowego spotkania z Tranmere Rovers. Występ 18-latka tak bardzo spodobał się trenerowi 4. zespołu minionego sezonu Premier League - Juergenowi Kloppowi, że ten zdecydował się zabrać go na najbliższe tournee. Podopieczni niemieckiego trenera podczas pobytu w Azji rozegrają m.in. towarzyski turniej Premier League Asia Trophy, w którym na początek zmierzą się z Crystal Palace.

Na azjatycki obóz przygotowawczy Klopp zabrał również trzech innych bramkach - Simona Mignoleta, Lorisa Kariusa i Danny'ego Warda, co wyraźnie zmniejsza szanse Grabary na grę w pierwszym składzie, jednak sam fakt obecności w pierwszej drużynie i szansy treningu z podstawowymi zawodnikami jednego z najlepszych klubów ligi angielskiej pokazuje, że trener Liverpoolu ma poważne zamiary w stosunku do polskiego golkipera.