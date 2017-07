Juventus realizuje kolejny transfer. Tym razem kupuje obrońcę Milanu

Według informacji "Corriere dello Sport" Juventus od podpisania kontraktu z De Sciglio dzielą jedynie godziny, a transfer piłkarza wydaje się pewny. Turyński klub zapłaci za 24-latka około 12 milionów euro, do których w przyszłości mogą dojść ewentualne bonusy.

Początkowo włoskie media twierdziły, że przenosiny De Sciglio do Juventusu będą częścią transakcji na mocy, której do Mediolanu ma odejść Leonardo Bonucci, teraz jednak okazało się, że będą to niezależne od siebie transfery.

Mattia De Sciglio to wychowanek Milanu, który w pierwszej drużynie klubu z San Siro występuje od 2011 roku. Od tamtej pory defensor rozegrał w czerwono-czarnych barwach 133 mecze.