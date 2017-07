NBA. Wiadomo, gdzie Marcin Gortat zagra w przyszłym sezonie

Pierwsze informacje o możliwym odejściu Gortata z Wizards pojawiły się po porażce z Boston Celtics w ćwierćfinale play offów, po której drużyna z Waszyngtonu straciła szansę na grę w finale konferencji wschodniej. Po przegranym meczu polski center nie krył rozgoryczenia i frustracji mówiąc, że być może jego czas w ekipie "Czarodziei" powoli dobiega końca.

- Wiem jak działa ten biznes. Jestem najstarszym gościem w drużynie. W dodatku osoby decyzyjne w klubie zakontraktowały Iana Mahinmiego, który jest ode mnie młodszy i ma umowę na dłużej. Będziemy prowadzić rozmowy, jednak jestem gotowy na wszystko - mówił 30-latek.

Zdaniem amerykańskich mediów Marcin Gortat odbył poważną rozmowę na temat swojej przyszłości w Washington Wizards z trenerem Scottem Brooksem. 51-latek miał przekonać najlepszego polskiego zawodnika do pozostania w drużynie, zapewniając go, że będzie on nadal pełnił kluczową rolę w zespole. Gortat może również liczyć na pełne poparcie ze strony szefów klubu.