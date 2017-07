Henrik Ojaama trafi do Sandecji Nowy Sącz?

Piotr Majchrzak

Henrik Ojaama może trafić do Sandecji Nowy Sącz. Były piłkarz Legii Warszawa jest bliski wypożyczenia do beniaminka Ekstraklasy z Go Ahead Eagles.

Taką informacje przekazał znany z dużej sprawdzalności informacji użytkownik Twittera - Janex89. Sandecja Nowy Sącz ściągnęła w ostatnim czasie sporo doświadczonych zawodników, a kolejnym może być były piłkarz Legii Warszawa. Ojamaa był zawodnikiem warszawskiej Legii w latach 2013-2015, ale część swojego kontraktu spędził na wypożyczeniach w Motherwell i Sarpsborg. Po nieudanej przygodzie z warszawską drużyna Estończyk zaliczył występy w aż sześciu klubach i to wszystko w przeciągu zaledwie trzech lat. W zeszłym roku menadżer Ojaamy oferował go Koronie Kielce, ale nikt w Kielcach nie był zainteresowany usługami skrzydłowego. Estończyk jest piłkarzem Go Ahead Eagles, ale ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w szkockim Dundee. W sezonie 2016/2017 Ojaama zaliczył 14 meczów w lidze i zanotował trzy asysty.

