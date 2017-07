Sainz nie zajmie miejsca Palmera. Drzwi dla Kubicy nadal otwarte?

Niemieckie media informowały, że młody Carlos Sainz może zająć miejsce drugiego kierowcy Renault już podczas GP Węgier. Byłaby to bardzo zła informacja dla Roberta Kubicy, który szykowany jest na następcę Palmera.

Sprawa szybko rozeszła się po padoku Formuły 1 i została natychmiastowo skomentowana przez szefów drużyn.

- Z tego co wiem, to Carlos pojedzie na Węgrzech w naszych barwach - mówił Franz Tost z Torro Rosso.

O komentarz został poproszony również szef Renault - Cyril Abiteboul, który stwierdził, że nie jest prawdą, jakoby Sainz miał jechać w barwach Renault podczas GP Węgier. Abiteboul dodał jednak, że kierowca znajduje się w kręgu zainteresowań francuskiego zespołu.

Jeśli któryś z zespołów miałby ochotę na sprowadzenie Sainza, to będzie musiał zapłacić drużynie Red Bulla. Hiszpański kierowca ma kontrakt ważny jeszcze przez dwa lata, a drużyna spod znaku ,,Czerwonego Byka'' sporo w niego zainwestowała. Szef Red Bulla powiedział jasno, że puszczą go do innego zespołu tylko za odpowiednią zapłatą.