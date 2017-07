Primera Division. Isco straszy Real transferem do Barcelony

Media donoszą, że Zinedine Zidane jest zainteresowany sprowadzeniem Edena Hazarda. Ewentualny transfer Belga nie podoba się Isco, który zdaniem "Dario Gol" grozi władzom Realu, że jeśli Hazard trafi na Santiago Bernabeu, to on przeniesie się do Barcelony.

- Chcę by z nami został. On też tego chce - mówił Zidane o Isco kilka miesięcy temu. Już wtedy z otoczenia zawodnika płynęły jednak inne sygnały. Takie, że Hiszpan nie jest szczęśliwy w Realu. Że narzeka na to, że na boisku musi dzielić minuty z Jamesem Rodriguezem i Marco Asensio.

Kontrakt Isco z Realem wygasa za rok. Hazard z Chelsea związany jest umową jeszcze przez trzy lata. Aktualnie dochodzi do zdrowia po kontuzji stawu skokowego. Gotowy do gry ma być we wrześniu.