Premier League. Manchester City kupił Douglasa Luiza

19-letni Brazylijczyk podpisał umowę do 30 czerwca 2022 roku. Według brytyjskich mediów "The Citizens" zapłacili za niego 10 mln funtów. Do Manchesteru nie trafi jednak od razu - został już wypożyczony do hiszpańskiej Girony. Beniaminek Primera Division ściśle współpracuje z angielskim potentatem.

Do tej pory środkowy pomocnik występował w Vasco. W pierwszym zespole rozegrał 17 spotkań i strzelił dwa gole, jest reprezentantem Brazylii do lat 20.

To kolejny transfer Manchesteru w tym oknie transferowym. Wcześniej sprowadzono Edersona (Benfica), Kyle'a Walkera (Tottenham) i Bernardo Silvę (AS Monaco).