Boks. Trener Artura Szpilki jest załamany jego postawą. Mocne słowa

Szpilka przegrał przez techniczny nokaut w czwartej rundzie. Był bezlitośnie obijany przez swojego rywala, przez co sędzia przerwał pojedynek (relacja tutaj >>).

- Szpilka nie zrobił niczego co miał, co trenowaliśmy. Niczego - stwierdził Shields cytowany przez Przemysława Garczarczyka, dziennikarza Fightnews.com. Garczarczyk dodał, że "trener Artura wygląda, jakby to on przegrał KO".

