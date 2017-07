Primera Division. FC Barcelona ma problemy. Nie ma pieniędzy na transfery

Katalończycy wykupili za 12 mln euro Gerarda Deulofeu z Evertonu oraz Nelsona Semedo z Benfiki za 30 mln euro (kolejne 20 mln w formie zmiennych).

Nadal do zespołu nie przyszedł jednak środkowy pomocnik. Głównym celem jest Marco Verratti, ale negocjacje z Paris Saint-Germain będą bardzo trudne. Francuzi prawdopodobnie nie puszczą swojej gwiazdy za mniej niż 80 mln euro.

To spory problem dla Barcelony. Prezydent Josep Maria Bartomeu przyznał kilka dni temu w rozmowie z "El Periodico", że budżet transferowy na to lato wynosi 60 mln euro. To oznacza, że na nowe wzmocnienia zostało jedynie 18 mln euro - a za taką kwotę trudno sprowadzić piłkarza gotowego do gry w pierwszym składzie.

Dlatego też Barcelona będzie musiała sprzedać piłkarzy za co najmniej 62 mln euro, by móc pozwolić sobie na sprowadzenie Verrattiego. Kandydatem do odejścia jest Arda Turan, ale chińskie kluby nie są już zainteresowane nim tak, jak jeszcze kilka miesięcy temu - w styczniu Barcelonie oferowano za niego 50 mln euro, ale teraz taka oferta już się nie powtórzy.

Barcelona mogłaby sprzedać również Rafinhę, ale tu pojawia się spory problem - ma on obecnie kontuzjowane kolano, co zmniejsza szanse na jego szybki transfer.