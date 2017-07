Brandon Girtz to prawdziwy wojownik! Krwawa walka [WIDEO]

Campos (19-6 MMA, 8-4 BMMA) pokonał Girtza (14-7 MMA, 6-5 BMMA) dzięki nokautowi technicznemu w drugiej rundzie. Twarz Girtza wyglądała okropnie, ale mimo to Amerykanin zgłaszał gotowość do dalszej walki! Był gotowy do niebywałego poświęcenia mimo dosłownej dziury w głowie.

Całą walkę można obejrzeć poniżej.