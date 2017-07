Conor McGregor: Mayweather musi mieć naprawdę duże problemy finansowe skoro zaproponował mi rewanż w MMA

McGregor zdradził że jego rywal zaproponował mu rewanż na zasadach MMA:

- Mayweather musi mieć naprawdę duże problemy finansowe i liczy, że walka ze mną zmieni jego życie. Kiedy byliśmy sami, on zaproponował, że za kilka miesięcy stoczymy rewanż na zasadach MMA. Nie wierzę w to, bo Mayweather to tchórz i nigdy by się nie zdecydował na prawdziwą walkę. Problem w tym, że ja nie potrzebuję tak desperacko dużych pieniędzy jak on. Po prostu go znokautuję i pójdę dalej swoją drogą. Po tym jak go znokautuję, Floyd nie będzie nawet myślał o rewanżu.



Pojedynek obu zawodników zaplanowano na 26 sierpnia w Las Vegas, impreza jest zapowiadana jako najdroższe i największe wydarzenie w historii sportów walki.

