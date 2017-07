LGP. Polacy dominują na skoczni. "Nie ma co się bać, to jeszcze nie jest forma''

Zwycięzca pierwszego indywidualnego konkursu był w świetnym humorze po zwycięstwie, chociaż zauważał pewne mankamenty w swoich próbach. - Dzisiejsze skoki nie były super. Pewne błędy się pojawiły, szczególnie w pierwszej serii. Mimo to udało się w miarę dobrze skakać. Po pierwszej serii nie spodziewałem się, że mogę walczyć o pierwszą pozycję, ale niezmiernie się cieszę, że się udało. Do zimy jeszcze dużo czasu. Musimy skupiać się na pracy, ale na zawodach zawsze walczymy na 100 procent. Liczę, że kolejne konkursy będą dla nas równie udane - mówił Dawid Kubacki.

- Nie trzeba się bać, że forma nie jest zbyt wysoka, bo tej formy jeszcze nie ma. Nadal popełniam dużo błędów, nad którymi trzeba pracować w najbliższych miesiącach – mówi Maciej Kot.

Maciej Kot nie ukrywał, że liczył na zwycięstwo, a na pytanie czy jest odrobinę zawiedziony, zacytował Ayrtona Sennę. - ‘’We are competing to win’’. Właśnie to najlepiej oddaje sobotni konkurs, ale bardzo się cieszę, że wygrał Polak, to bardzo ważne dla całej grupy. To dopiero pierwszy przystanek LGP i jest czas, żeby popracować nad lotem, w którym zdarzają się błędy – dodawał Kot.

– Czuję się lepszym skoczkiem, staram się wszystko analizować i zapisywać wnioski, by jeszcze bardziej poznać siebie i swój organizm. Właśnie dlatego myślę, że jestem odrobinę lepszy. Zyskałem sporo doświadczenia i wiem jak rozwiązywać niektóre kwestie – zauważał Kot.

Tuż po skoku Kot dodał, że sztab szkoleniowcy reprezentacji został wzmocniony o czeskiego specjalistę w dziedzinie fizjoterapii. Czech ma odciążyć Łukasza Gębalę, który w poprzednich latach sam zajmował się naszą kadrą A.

Kolejnym przystankiem na trasie Letniego Grand Prix będzie niemieckie Hinterzarten. Skoczkowie wrócą na skocznię dokładnie za dwa tygodnie (29.07).