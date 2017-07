Tour de France 2017. Froome odzyskał koszulkę lidera! Matthews wygrał etap

W sobotę kolarze mieli do pokonania pagórkowate 181,5 km z Blagnac do Rodez. Jako pierwsi na atak zdecydowała się piątka: Thomas Voeckler (Direct Energie), Timo Roosen (LottoNL-Jumbo), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Reto Hollenstein (Katusha-Alpecin) i Maxime Bouet (Fortuneo-Oscaro). Na nieco ponad 20 kilometrów przed metą czwórka kolarzy się poddała. Z przodu został tylko De Gendt. Belg dzielnie walczył na premiach górskich, ale sił na dojechanie zwycięstwo mu nie wystarczyło. Peleton złapał go 13 kilometrów przed metą.

14. etap rozstrzygnął długi finisz. Najszybszy był Michael Matthews, który wygrał drugi etap w tegorocznym wyścigu. Australijczyk wyprzedził Grega van Avermata (BMC Racing) i Edvalda Boassona Hagena (Dimension Data).

Na siódmym miejscu, z sekundą straty do zwycięzcy, dojechał Chris Froome. Kolega Michała Kwiatkowskiego wykorzystał słabszą dyspozycję Fabio Aru (Astana) i odzyskał koszulkę lidera.

Aru traci do Brytyjczyka aż 19 sekund w klasyfikacji generalnej. Trzeci jest Romain Bardet.

Wyniki 14. etapu:

1. Michael Matthews (Team Sunweb) 4:21:56

2. Greg van Avermaet (BMC Racing)

3. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 1 s straty

4. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors)

5. Jay McCarthy (Bora-hansgrohe)

Klasyfikacja generalna:

1. Chris Froome (Team Sky) 59:52:09

2. Fabio Aru (Astana) 19 s straty

3. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) 23

4. Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) 29

5. Mikel Landa (Team Sky) 1:17