Ekstraklasa. Damian Dąbrowski przejdzie operację. Może stracić nawet pół roku

Dąbrowski, który ma już za sobą debiut w reprezentacji Polski (zagrał w zremisowanym 1:1 meczu ze Słowenią w listopadzie 2016 roku), to 25-letni pomocnik. Kontuzji kolana doznał na treningu pod koniec czerwca. Już wtedy podejrzewano, że piłkarz ma zerwane więzadło krzyżowe przednie, ale w klubie liczono na to, że diagnoza się nie potwierdzi.

- Okazało się, że Damian będzie musiał przejść operację. Dokładna diagnoza? Zobaczymy przy zabiegu. Jedno to jest to, co jest na odczycie, a drugie jest to, co zobaczymy przy operacji. Minimum przerwy to jednak cztery miesiące - mówi trener Cracovii Michał Probierz, na łamach serwisu SportoweFakty.pl

Zawodnik przejdzie zabieg w Poznaniu, w klinice Rehasport. To już jego trzecia poważna kontuzja w ostatnich 18 miesiącach. Wcześniej zmagał się z urazem barku i stawu skokowego.