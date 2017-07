Adam Małysz komplementuje polskich skoczków. Były skoczek zauważa jednak, że odpowiednia forma ma przyjść za kilka miesięcy

Polscy skoczkowie wygrali czwarty z sześciu konkursów drużynowych organizowanych w Wiśle w ramach Letniego Grand Prix. Tuż po konkursie swoimi spostrzeżeniami podzielił się Adam Małysz, który chwalił naszych reprezentantów.

- Jesteśmy w trakcie przygotowań do zimy, ale to nie przekreśla to tego, że w czasie zawodów walczymy na 100 procent. Cieszy to, że nadal jesteśmy na pierwszym miejscu. Dawid i Maciej oddali dobre skoki, a Dawid nawet bardzo dobre. Niestety, Piotrek Żyła skacze trochę w kratkę. Jeśli chodzi o Kamila, to on powoli wchodzi na swój dobry poziom, jak zwykle w lato. Forma ma być za kilka miesięcy. Trzeba być zadowolonym z tego co jest, bo jest bardzo dobrze. Zima jest jednak najważniejsza.

Legenda polskich skoków odniosła się także do zmian, które zostały wprowadzone do techniki Kamila Stocha. - W przypadku Kamila nie ma znaczenia, że zmienił lądowanie i nie wpływa to znacząco na odległości. Kamil ma ciągle problem odpowiednim trafianiem w próg. Jeśli dobrze trafi, to jest nie do pokonania – dodał czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli.

Były skoczek mocno komplementował również Dawida Kubackiego, który skakał zdecydowanie najlepiej. - Dawid Kubacki skacze teraz bardzo dobrze. Dawid ma styl, który sprawdza się przy wiatrach z tyłu. Odpowiednio wysoko się odbija i często potrafi pokonać złe warunki. Jeśli chodzi o jego dzisiejszy skok w drugiej serii, to powtórzę, że był naprawdę bardzo dobry.

Kolejny konkurs LGP już w sobotę w Wiśle. Skoczkowie zmierzą się w zawodach indywidualnych. Początek konkursu o godzinie 17:30.