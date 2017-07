Finały Wimbledonu, powrót Ekstraklasy, a na deser Tour de France [SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA:

Godz. 13: Tour de France, 14, etap, Blagnac - Rodez

Nietykalny Christopher Froome stracił niedawno żółtą koszulkę lidera - nie pomogła nawet heroiczna postawa Michała Kwiatkowskiego, który pomaga liderowi Sky w fenomenalny sposób. W sobotę będzie trochę gór, ale Fabio Aru nie pozwoli sobie odebrać żółtej koszulki.

Godz. 15: Garbine Muguruza - Venus Williams

Venus Williams pisze wspaniałą historię - w wieku 37 lat powalczy o swój szósty tytuł na Wimbledonie. Dla Amerykanki, która niedawno była bliska zakończenia kariery, to drugi wielkoszlemowy finał w tym roku. W Australian Open przegrała z siostrą, Sereną. W Londynie na jej drodze stoi Hiszpanka Muguruza, która w zeszłym roku triumfowała w Roland Garros.

Godz. 16.30: Łukasz Kubot, Marcelo Melo - Oliver Marach, Mate Pavić

Bez wątpienia wydarzenie weekendu - Polak w finale Wimbledonu. Kubot w parze z Brazylijczykiem Melo jeszcze nie przegrali w tym sezonie meczu na trawie, dlatego można zakładać, że w starciu z Marachem i Paviciem będą faworytami. Dodatkowo Kubot może zrewanżować się Austriakowi i Chorwatowi za to, że w ćwierćfinale wyeliminowali Marcina Matkowskiego (grał w parze z Białorusinem Maksem Mirnym)

Godz. 17.30: Indywidualny konkurs LGP w Wiśle

Konkursy w Wiśle otwierają tegoroczny cykl letniego Grand Prix w skokach narciarskich. W piątek Polacy wygrali konkurs drużynowy, a w sobotę liczymy na równie dobre występy naszej kadry w zawodach indywidualnych.

Godz. 18: Cracovia - Piast Gliwice

Pierwsza kolejka ekstraklasy. Może być bardzo ciekawie, bo Cracovia, po zatrudnieniu Michała Probierza, ma bardzo ambitne plany. Piast też nie próżnował - z Jagiellonii przyszła jedna z gwiazd lig, Konstantin Vassiljev. Estończyk grał już w Gliwicach i był ulubieńcem kibiców. Przywita się efektownie?

Typ Sport.pl: Cracovia

Godz. 20.30: Górnik Zabrze - Legia

Hit pierwszej kolejki ekstraklasy! Ligowy arcyklasyk, który tym razem będzie starciem beniaminka z mistrzem Polski. Legia popsuje wielkie święto w Zabrzu? To możliwe, choć piłkarze ze stolicy na pewno na początku sezonu bardziej skupieni będą na walce o ponowny awans do Ligi Mistrzów. Mimo wszystko:

Typ Sport.pl: Legia.





poza tym dzieje się:

Od godz. 10: lekkoatletyczne mistrzostwa Europy do lat 23 w Bydgoszczy





NIEDZIELA:

Godz. 15: Marin Cilić - Roger Federer

Roger Federer zagra o swój ósmy tytuł na kortach przy Church Road. A jego rywalem będzie tenisista, który jako jedyny może powstrzymać Szwajcara. Chorwat Marin Cilić w Londynie jest w wielkiej formie, już kiedyś zdał wielki sprawdzian w starciu z „Królem Rogerem” pokonując go w półfinale US Open (Chorwat triumfował potem w całym turnieju). Tylko że trawa to naturalne środowisko Szwajcara...

Godz. 15.30: Arka - Śląsk

Śląsk przed sezonem kupował na potęgę. Ściągnął m.in. Jakuba Koseckiego, Michała Chrapka i Djordje Contrę. Ale też i miał kogo zastępować, bo Wrocław opuściło... 12 piłkarzy! Trener Jan Urban potrzebuje czasu, by na nowo poukładać drużynę. Leszek Ojrzyński takich kłopotów nie ma. Arka, pokrzepiona triumfem w Superpucharze nad Legią, może zacząć ligę od zwycięstwa.

Typ Sport.pl: Arka

Godz. 15.30: Termalica - Jagiellonia

Jagiellonia straciła Vassilijeva, straciła trenera Probierza, ale jak na razie jego następca, Ireneusz Mamrot nie sprawia wrażenia przytłoczonego osiągnięciami poprzednika. Jagiellonia wystartowała w eliminacjach Ligi Europy bardzo dobrze, a w środku pola porządek robi Jacek Góralski. Na Termalikę trzeba będzie jednak bardzo uważać.

Typ Sport.pl: Remis

Godz. 18: Lech - Sandecja

Lech raczej nie spisał się zbyt dobrze w ostatnim meczu przed inauguracją ekstraklasy. Poznaniacy rzutem na taśmę uratowali się przed wysoką porażką z norweskim Haugesund i z rezultatu 0:3 wyciągnęli na 2:3. Ale w starciu z Sandecją i tak będą zdecydowanymi faworytami. Sensacyjny beniaminek boleśnie przywita się z ekstraklasą.

Typ Sport.pl: Lech

poza tym dzieje się:

Od godz. 9: lekkoatletyczne mistrzostwa Europy do lat 23 w Bydgoszczy

Godz. 13: Tour de France 15. etap, Laissac-Severac l'Eglise - Le Puy-en-Velay

Godz. 14: Formuła 1 - GP Wielkiej Brytanii