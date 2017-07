Siatkówka. BBTS zakontraktował kolejnego środkowego. Kadra zespołu zamknięta

- Za nami bardzo dobry sezon w Młodej Lidze, zdobyliśmy srebrny medal mistrzostw Polski do lat 23, myślę, że ja też mogę indywidualnie zaliczyć rozgrywki do udanych. Dobre występy zaowocowały tym, że zdarzało mi się trenować z pierwszym zespołem, co z kolei także przyczyniło się do tego, że w przyszłym sezonie będę grał w PlusLidze. Nie ukrywam, że jest duża różnica pomiędzy Młodą Ligą a PlusLigą, lecz mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się dorównać do plusligowego poziomu. Na pewno na dzień dzisiejszy jestem celowany jako czwarty środkowy, ale dam z siebie wszystko, aby wyjść na parkiet w przyszłym sezonie i udowodnić, że warto było postawić właśnie na mnie - mówi nowy siatkarz BBTS-u, Maciej Skowroński.

22-letni środkowy karierę rozpoczął w liceum, grając w UKS-ie Budowlanka Toruń. Następnie po trzech latach w wieku juniora trafił do Młodej Ligi Trefla Gdańsk. W zespole z Podbeskidzia występuje od sezonu 2015/2016.

W składzie BBTS-u Bielsko-Biała na sezon 2017/2018 znaleźli się Jarosław Macionczyk, Harrison Peacock, Mariusz Gaca, Wojciech Siek, Bartosz Cedzyński, Maciej Skowroński, Piotr Łukasik, Tomasz Piotrowski, Bartosz Janeczek, Wiaczesław Tarasow, Przemysław Czauderna, Kajetan Marek, Jakub Bucki oraz Oleg Krikun.

W stosunku do poprzednich rozgrywek skład zmienił się o nieobecność Kamila Kwasowskiego (odszedł do Cerradu Czarnych Radom), Bartłomieja Lipińskiego (zagra prawdopodobnie w lidze włoskiej), Łukasza Koziurę (szuka klubu), Bartłomieja Grzechnika (będzie występować w MKS-ie Będzin) oraz Pawła Gryca (kolejny sezon spędzi w Łuczniczce Bydgoszcz).