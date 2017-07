Siatkówka. Zmiany w szerokim składzie kadry na mistrzostwa Europy 2017

Polscy siatkarze w Spale przygotowują się do mistrzostw Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września. Kilka dni temu media obiegła informacja, że w tym sezonie reprezentacyjnym mistrz świata, Karol Kłos, ze względów osobistych zrezygnował z występów w kadrze. Pociągnęło to za sobą konieczność modyfikacji składu. Choć w czasie treningów zespołu narodowego miał go wspierać jeden z mistrzów świata juniorów, to trener Ferdinando De Giorgi nie zdecydował się na dalsze odmładzanie składu.

Brak Karola Kłosa włoski szkoleniowiec Polaków uzupełnił Andrzejem Wroną, który przed tegoroczną Ligą Światową nabawił się kontuzji eliminującej go z treningów na dłuższy czas.

Mistrzostwa Europy w Polsce rozpoczną się 24 sierpnia meczem biało-czerwonych na Stadionie Narodowym. Wielki finał imprezy zaplanowano na 3 września.

Szeroki skład na mistrzostwa Europy 2017:

Środkowi: Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Andrzej Wrona, Łukasz Wiśniewski

Przyjmujący: Rafał Buszek, Tomasz Fornal, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Bartosz Kwolek, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Michał Kędzierski, Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Maciej Muzaj, Dawid Konarski

Libero: Jakub Popiwczak, Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski