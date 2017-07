Mistrz wraca do Polski. Wystartuje w 74. Tour de Pologne!

Pamiętny wyścig z 2011 roku odkrył dwie gwiazdy światowego formatu. Jedną z nich był

niemiecki sprinter Marcel Kittel, który wygrał cztery płaskie etapy. Drugą, zwycięzca

klasyfikacji generalnej - Peter Sagan. Młodziutki Słowak zdobył żółtą koszulkę po zwycięskim, czwartym etapie z metą w Cieszynie. Pozycję lidera utrzymał wygrywając także kolejnego dnia w Zakopanem. Dzień później w Bukowinie Tatrzańskiej na prowadzenie wysunął się Daniel Martin, ale dzięki bonifikacie czasowej na ostatnim etapie, to Sagan cieszył się z końcowego triumfu na krakowskich Błoniach.



- To mój największy sukces – powtarzał wówczas uśmiechnięty, a zwycięstwo w Tour de

Pologne otworzyło mu drzwi do wielkiej kariery. W późniejszych latach Sagan wygrywał etapy Tour de France, Vuelta a Espana, pięciokrotnie triumfował w klasyfikacji punktowej Wielkiej Pętli, zdominował wiele klasyków, a przede wszystkim zdobył dwa tytuły mistrza świata. W 2015 roku wywalczył złoty medal w wyścigu ze startu wspólnego w Richmond, a rok później obronił tytuł w Katarze. I właśnie w tęczowej koszulce mistrza świata pojawi się na Rynku Głównym w Krakowie, aby po raz drugi przeżyć wspaniałą przygodę na trasie Tour de Pologne.

Chociaż od mojego ostatniego występu w Tour de Pologne minęło już sześć lat, to nigdy nie zapomnę jak się czułem w 2011 roku stojąc na podium w Krakowie w żółtej koszulce. Było to moje pierwsze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej ważnego, etapowego wyścigu i jedno z najpiękniejszych przeżyć dla młodego kolarza. Z ogromną radością mogę ogłosić, że wystartuję w tegorocznej edycji Tour de Pologne i nie mogę się doczekać fascynującego tygodnia w Polsce. Do zobaczenia za dwa tygodnie w Krakowie – mówi Peter Sagan.



- Bardzo się cieszę, że Peter Sagan znów wystartuje w Tour de Pologne. To zaszczyt mieć

aktualnego mistrza świata w peletonie. Wszyscy kibice pamiętają wspaniałe zwycięstwo

Petera w Polsce w 2011 roku. To był niezwykły wyścig, pełen niespodzianek, trzymający w

napięciu do ostatnich metrów. Sprinterskie popisy Marcela Kittela i pojedynek Petera Sagana z Danielem Martinem o żółtą koszulkę. Wszyscy oni stali się wielkimi kolarzami, co potwierdza, że Tour de Pologne jest wyścigiem, który odkrywa gwiazdy. Jestem przekonany, że w tym roku Tour de Pologne z udziałem Petera Sagana będzie jeszcze bardziej emocjonujący i widowiskowy – mówi dyrektor generalny Tour de Pologne Czesław Lang.

74. Tour de Pologne wystartuje 29 lipca i potrwa do 4 sierpnia.