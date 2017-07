Ekstraklasa staje się ekstra! Liga bije rekordy popularności i wpływów

Pokaż mi swoje transfery, a powiem ci, kim jesteś – gdyby reguła ta była siłomierzem mocy piłkarskich rozgrywek, to nasza ekstraklasa w ostatnich dwunastu miesiącach nie miałaby się czego wstydzić. Jan Bednarek za rekordowe 6 mln euro wyjechał do Southampton, Tomasz Kędziora zagra w Dynamie Kijów, Vadis Odjidja-Ofoe w Olympiakosie Pireus a Dawid Kownacki będzie strzelał bramki dla Sampdorii Genua. Wcześniej, zimą, do Genui trafił też Bartosz Bereszyński, do Kijowa Tamás Kádár, Nemanja Nikolić ruszył do Chicago na podbój MLS, a Aleksandar Prijović postawił na PAOK Saloniki. I choć kwoty transferowe nie powalają na kolana a w finansowym bilansie wciąż nie możemy równać się z Chorwatami czy Serbami, to ważniejszy wydaje się inny faktor – piłkarze z ligi polskiej nie tylko trafiają do zagranicznych klubów, ale dają tam sobie radę.

Ekstraklasa rośnie. I to nie tylko pod względem liczby zawodników wyjeżdżających z Polski za godne pieniądze. W roku 2016 łączne przychody klubów ekstraklasy wzrosły o 17 proc., czy jak kto woli – o 85 mln zł. Był to największy jednorazowy skok w historii naszych rozgrywek. Tym samym w tyle zostawiliśmy już austriacką Bundesligę, a do szkockiej Premier League tracimy ledwie trzy miliony euro. Jeszcze kilka lat temu była to utopia.

Olbrzymi wpływ na takie wyniki miał awans Legii do Ligi Mistrzów, ale także inne liczby przemawiają za tym, że nasz futbol jest po dobrej stronie mocy. Na przykład frekwencja. W 2016 roku stadiony odwiedziło 2,8 mln osób, co jest nowym rekordem! Dzięki średniej frekwencji ponad 9,5 tys. fanów polska deklasuje ligi: czeską, ukraińską czy rumuńską, będąc niemal na tym samym poziomie co bogata Süper Lig (Turcja) i jeszcze bogatsza Priemjer-Liga (Rosja).

Żadne zera, transfery, statystyki czy nawet najbardziej zażarta ligowa walka nie oddadzą jednak prawdziwej wartości rozgrywek, tak jak wyniki klubów w pucharach europejskich. Dobry występ naszych drużyn w pucharach jest dla całej ligi o tyle istotny, że Polska w klubowym rankingu UEFA zajmuje obecnie odległe miejsce. W klasyfikacji wyprzedzają nas nacje, które my wyprzedzamy pod względem finansów czy frekwencji – Austriacy i Czesi. Przed nami jest też Chorwacja, Dania i Grecja. Dzięki kolejnym punktom zdobytym w tym sezonie kluby znad Wisły w przyszłości będą mogły liczyć na więcej miejsc w europejskich rozgrywkach i rozstawienia przed kolejnymi rundami.

O tym wszystkim przeczytacie w "Przewodniku Kibica", który można zamawiać już od piątku w serwisie Ekstrastats.pl. W podwójnym, elektronicznym i papierowym wydawnictwie znajdą się składy wszystkich drużyn Ekstraklasy, analizy poszczególnych zespołów, unikalne charakterystyki zawodników i trenerów, jak również ciekawe teksty taktyczne opisujące wszystkie zespoły z naszej ligi, przygotowane przez specjalistów, na co dzień zajmujących się zawodowo analizą piłkarską. Wszystko to okraszone niezliczonymi statystykami w atrakcyjnej oprawie graficznej.

Do tego ekskluzywne wywiady dziennikarzy Sport.pl. Z Jakubem Wawrzyniakiem o „pensjonacie nad morzem” Lechii Gdańsk, czy z Cezarym Kuleszą, prezesem Jagiellonii, o sile Ekstraklasy. A Konstantin Vassiljev wyjaśni dlaczego opuścił grającą w pucharach Jagiellonię dla dziesiątego w poprzednim sezonie Piasta Gliwice.

Na start sezonu "Przewodnik Kibica" będzie dostępny w formie elektronicznej. Po zakończeniu okienka transferowego wszystkie informacje zostaną zaktualizowane i zaprezentowane zostanie wydanie papierowe. Wydawnictwo zamawiać można na stronie Ekstrastats.pl.

