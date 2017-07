Złe wiadomości w sprawie Abdelhaka Nouriego: poważne uszkodzenia mózgu

Nouri, 20-letni pomocnik Ajaksu, jest na oddziale intensywnej terapii szpitala w Innsbrucku od 8 lipca. Zasłabł w 72. minucie rozgrywanego w Austrii sparingowego meczu Ajaksu z Werderem. Nouri w pewnym momencie położył się na murawę. Po próbach reanimacji na boisku, został zabrany helikopterem do szpitala. Niedługo później Ajax informował, że przyczyną kłopotów były zaburzenia rytmu serca i że piłkarz jest w stanie ciężkim, w śpiączce, ale nie ma już bezpośredniego zagrożenia życia. Okazało się jednak, że uszkodzenia mózgu z powodu niedotlenienia są bardzo poważne.

„Lekarze postawili diagnozę, że duża część mózgu nie funkcjonuje i że szansa na przywrócenie kluczowych funkcji mózgu jest zerowa” – napisał holenderski klub w oświadczeniu o stanie zdrowia Nouriego, zapowiadając iż wkrótce piłkarz zostanie przetransportowany do szpitala w Amsterdamie.

Nouri to były juniorski i młodzieżowy reprezentant Holandii, w ostatnim sezonie rozegrał w Ajaksie 9 meczów w lidze, wystąpił też krótko w meczu Ligi Europy z Legią.

Appie, jak go nazywają w Ajaksie, był piłkarzem świetnym technicznie, ale jeszcze zbyt kruchym by grać w pierwszym składzie. „Appie, synonim integracji. Appie, nasze kochanie z Ajaksu. Amsterdamczyk z marokańskimi korzeniami. Dumny i z Amsterdamu i z Maroka. 170 cm bohatera. Piłkarz, którego technika i sztuczki są odą do gry na ulicy” pisał o nim po zasłabnięciu Willem Vissers, dziennikarz „Volkskrant” zajmujący się Ajaksem. Gdy w maju 2017 znani I mniej znani mieszkańcy Amsterdamu nagrywali film ze słowami wsparcia dla walczącego z rakiem burmistrza Amsterdamu, Eberharda van der Laana, Appie był jednym z tych których zaproszono przed kamerę. „Cieszę się, że jestem prawdziwym amsterdamczykiem, jak Pan” – mówił.