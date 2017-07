Były piłkarz Parmy zabił swoją matkę i siostrę

Włoskie media poinformowały, że w środę na dworcu kolejowym w Mediolanie zatrzymany został Solomon Nyantakyi, który jest wychowankiem Parmy. Cierpiący na depresję zawodnik zamordował swoją matkę i siostrę.

Tragedia wydarzyła się we wtorek w Via San Leonardo na przedmieściach Parmy. Starszy brat aresztowanego zawodnika po powrocie do domu z pracy odkrył w mieszkaniu zwłoki 43-letniej matki i 11-letniej siostry. "Krew była wszędzie, na podłodze, na ścianach i na meblach" - powiedział Raymond Nyantakyi w rozmowie z portalem ghanasoccernet.com.

Jeszcze dwa lata temu piłkarz uznawany był za jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników Parmy, jednak po bankructwie klubu Nyantakyi odszedł z drużyny i grał już tylko w zespołach występujących w niższych ligach. Ostatnio 21-latek reprezentował barwy 4-ligowego Imolese Calcio.

Sprawca rodzinnej tragedii został wyśledzony przez policję za pomocą monitoringu znajdującego się na dworcu kolejowym w Mediolanie.