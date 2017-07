Oficjalnie: Kamil Glik w AS Monaco do 2021 roku

Glik dołączył do AS Monaco w zeszłym roku. Choć występuje na pozycji obrońcy, strzelił sześć goli i miał dwie asysty. Strona klubowa wychwala go za jego grę w obronie i wylicza - miał 150 wybić piłki głową (najwięcej w Ligue 1), a w Lidze Mistrzów miał najwięcej, bo aż 84, kluczowych interwencji w defensywie.

- Kamil jest z nami od roku, ale już zdążył pokazać wszystkie swoje atuty. To twardy obrońca, gracz pełny charyzmy, walczak. Szybko stał się ulubieńcem kibiców. Jest jednym z liderów, którzy są tak ważni dla drużyny i rozwoju młodych piłkarzy. Jesteśmy pewni, że jeszcze wiele może wnieść do naszej drużyny - stwierdził Vadim Vasilyev, wiceprezes klubu.

Glik zagrał do tej pory w 46 meczach w Ligue 1 i Lidze Mistrzów w barwach AS Monaco. Wszystkie spotkania zaczynał w wyjściowej jedenastce.

- Jestem bardzo szczęśliwy, zwłaszcza po naszym fantastycznym poprzednim sezonie. W tym roku cele mamy takie same. Zajść jak najdalej w Lidze Mistrzów i obronić mistrzostwo Francji i dalej wygrywać - powiedział Glik, którego nowa umowa obowiązuje do 2021 roku.

Sezon Ligue 1 zacznie się 4 sierpnia.