Lechia Gdańsk zainteresowana amerykańskim napastnikiem

Według informacji Tomasza Galińskiego z „Gazety Wyborczej” napastnik, który niedawno zadebiutował w reprezentacji Stanów Zjednoczonych znalazł się w kręgu zainteresowań Lechii dzięki trenerowi Nowakowi, który ma duże rozeznanie na rynku amerykańskich piłkarzy. Dwyer teoretycznie może być poza zasięgiem finansowym Lechii, ponieważ jest on wyceniany na niemal 2 miliony euro, jednak jego obecna umowa z klubem Sporting Kansas City wygasa wraz z końcem roku, co z pewnością może być dużym atutem gdańszczan w przypadku ewentualnego rozpoczęcia negocjacji.

26-letni Dwyer jest napastnikiem urodzonym w Anglii, mającym obywatelstwo amerykańskie. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Norwich, następnie trenował w King’s Lynn Community Football. Podczas gry w Anglii zawodnik trzykrotnie doznał złamania nogi przez co lekarze orzekli, że jego dalsza kariera piłkarska jest niemożliwa. W takiej sytuacji Dwyer wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby tam kontynuować naukę. Po jakimś czasie piłkarz spróbował wrócić do piłki i ku zaskoczeniu wszystkich szło mu znakomicie.

Przez ostatnie lata gracz urodzony w angielskim Cuckfield zdobywał coraz większe uznanie w Major League Soccer, co zaowocowało pierwszymi powołaniami do reprezentacji USA. W drużynie narodowej Dwyer zaliczył imponujący debiut, w dwóch meczach zdobywając dwie bramki (w spotkaniu towarzyskim z Ghaną wygranym 2-1 i w pierwszej potyczce podczas Gold Cup 2017 zremisowanej z Panamą 1-1).

Zawodnik, którzy przez ostatnie 4 sezony rozegrał w barwach Sportingu Kansas 155 spotkań, w których zdobył 68 bramek ostatnio odrzucił propozycję nowego kontraktu. Mimo wszystko nie wiadomo jednak, czy szefowie Lechii będą w stanie sprostać ewentualnym oczekiwaniom finansowym piłkarza, ponieważ mówi się o tym, że może on żądać zarobków przekraczających milion dolarów za sezon gry.