Michał Pazdan chce odejść z Legii. Obrońca przebiera w ofertach

Chętnych na zakup Pazdana nie brakuje. Zainteresowanie 29-latkiem wiele klubów zaczęło przejawiać już rok temu, kiedy zawodnik świetnie zaprezentował się na Euro we Francji. Wtedy piłkarz zdecydował się na pozostanie w kraju i walkę o awans do Ligi Mistrzów, co udało się osiągnąć, teraz jednak defensor jest nastawiony na zagraniczny transfer.

Według informacji „Przeglądu Sportowego” reprezentant Polski otrzymał oferty m.in. z krajów arabskich i Chin, zawodnik wyklucza jednak przenosiny do tak egzotycznych lig, ponieważ obawia się, że mogłoby to negatywnie wpłynąć na jego pozycję w kadrze Adama Nawałki. Bardziej prawdopodobny jest więc transfer do Włoch lub Hiszpanii, w przypadku których znane są nazwy konkretnych zespołów chętnych na pozyskanie Pazdana – Genoi i Realu Betis. Jakiś czas temu Polak został również zaoferowany francuskiemu Nantes, jednak prezes klubu Waldemar Kita nie był zainteresowany ewentualnym transferem.

Michał Pazdan na razie normalnie trenuje z Legią. Piłkarz poleciał z zespołem do Finlandii, w wygranym meczu z IFK Mariehamn (0-3) jednak nie zagrał ze względu na przeziębienie.