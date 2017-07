Tour de France. Maciej Bodnar: Trochę za daleko była ta meta

Maciej Bodnar z grupy Bora-Hansgrohe był bohaterem 11. etapu Tour de France. Polak większość trasy pokonał w ucieczce, ostatnie 28 km pędził samotnie, ale etapu nie wygrał. Niespełna 250 metrów przed metą został doścignięty przez peleton.

- Ostatnie 26 kilometrów do mety jechałem na maksa. Dałem z siebie wszystko. Cały czas przy tym kalkulowałem, bo nie mogłem przedobrzyć. Na ostatnich trzech kilometrach jechałem już z pełną mocą. Kiedy wyskoczyłem na ostatnią prostą, spotkała mnie niemiła niespodzianka. Było trochę wietrznie i to mnie trochę przyhamowało. Trochę za daleko była ta meta... - mówi Bodnar onetowi.

Znakomita jazda Bodnara została nagrodzona czerwonym numerem najwaleczniejszego zawodnika.

- Jedziemy bez liderów, to szukamy po prostu swoich szans. Drużyna daje nam taką możliwość, że możemy się pokazać i właśnie we wtorek skorzystałem z takiej szansy. Wiedziałem, że etap jest płaski. Zdawałem sobie też sprawę z tego, że ucieczka, do której się załapałem była z góry skazana na porażkę. Jeżeli jednak wierzy się we własne siły, to trzeba próbować. Przy okazji można ugrać coś dla siebie. Współpraca w ucieczce dobrze nam się układała. Nikt specjalnie nie oszukiwał. Jechaliśmy swoje, ale też kontrolowaliśmy tempo. Wiedzieliśmy, że nie możemy zasuwać na maksa, bo siły mogą się przydać na ostatnie kilometry. Tylko z ucieczkami to jest tak, że to nie one kontrolą peleton, a to peleton je kontroluje - stwierdził Polak.

Na 12. etapie z Pau do Peyragudes (214,5 km) Bodnar o zwycięstwo walczyć nie zamierza, chce po prostu przejechać trasę i zmieścić się w limicie czasu. Polak nie jest specjalistą od jeżdżenia po górach, a Tour de France właśnie wjeżdża w Pireneje. Czwartkowy etap ma aż sześć górskich premii, w tym jedną najwyższej kategorii poprzedzoną blisko 12-kilometrową wspinaczką.