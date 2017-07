Liga Mistrzów. Plan wykonany w 100 proc. Legia przywozi dużą zaliczkę z Wysp Alandzkich

Legia wygrała wysoko, ale - o dziwo! - nie ruszyła od razu do przodu. To gospodarze byli agresywniejsi, starali utrzymywać się przy piłce, a po jej stracie szybko - praktycznie od razu, jeszcze na połowie Legii - wymuszali błędy na rywalach.

Im dłużej jednak trwał ten mecz, tym bardziej mogło się wydawać, że to świadoma taktyka drużyny Jacka Magiery. Legia oddała pole, cofnęła się, ale rywale nie za bardzo potrafili to wykorzystać. Do tego przegrywali już od 7. minuty, bo warszawiakom wystarczył jeden rajd Łukasza Brozia.

Prawy obrońca Legii dał się sfaulować i wywalczył rzut karny. Jedenastkę wykorzystał Guilherme, chyba najbardziej aktywny legionista (obok Brozia) w pierwszej połowie. To po jego podaniu w 16. minucie mogło być 2:0, ale Kasper Hamalainen trafił w poprzeczkę.

Hamalainen nie trafił też w 40. minucie, ale jego strzał głową udanie dobił Dominik Nagy. Cztery minuty później Fin już się nie pomylił i Legia - po jego golu ładną podcinką - schodziła na przerwę prowadząc 3:0. Po przerwie nadal nie forsowała tempa, ale Finom jakby odechciało się grać. Tym bardziej, że od 60. minuty grali w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę zobaczył Anthony Dafaa.

Legia nie potrafiła wykorzystać przewagi jednego piłkarza, ale narzekać nie może. Zaliczka jest duża, obyło się bez kontuzji - rewanż za tydzień w Warszawie wydaje się formalnością. Zanim jednak mistrz Polski podejmie mistrza Finlandii (środa, godz. 20.45), to zacznie sezon ligowy od wyjazdowego meczu z Górnikiem Zabrze (sobota, 20.30).