Dani Alves nowym piłkarzem PSG!

To kolejny hit transferowy w tym tygodniu. Przypomnijmy, że we wtorek James Rodriguez został wypożyczony z Realu Madryt do Bayernu Monachium.

Niedawno zakończony sezon był dla Daniego Alvesa niezwykle udany. Brazylijczyk z Juventusem Turyn zdobył mistrzostwo i puchar Włoch oraz zaszedł do finału Ligi Mistrzów. W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów w półfinale rozgrywek z AS Monaco zdobył jedną z najpiękniejszych bramek w historii imprezy.

Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie największe sukcesy odnosił w barwach FC Barcelony, w której spędził osiem lat. .