Bartosz Kapustka w SC Freiburg

W środę 14-krotny reprezentant Polski przechodził testy medyczne. Do załatwienia pozostały tylko formalności i złożenie podpisu na nowym kontrakcie, obowiązującym przez rok. Cena za transfer definitywny ma wynieść 6 mln euro. Na twitterze agencji BMG Sport pojawiło się zdjęcie młodego polskiego pomocnika, jak wsiada do samolot z podpisem: "Powrót do przyszłości".

W poprzednim sezonie SC Freiburg zajął siódme miejsce w Bundeslidze. Jeżeli 20-letni piłkarz zwiąże się z niemiecką drużyną, to jego klubowym kolegą będzie Rafał Gikiewicz, były bramkarz m.in. Śląska Wrocław.