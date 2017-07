Autosport: Kubica testował w symulatorze bolid z 2017 roku. Był szybszy od Hulkenberga

Ewentualny powrót Roberta Kubicy był długo dyskutowany przez dziennikarzy magazynu „Autosport” w ich cyklicznym podcaście. Anthony Rowlinson, jedyny dziennikarz, który był obecny podczas czerwcowych testów Polaka na torze w Walencji, zdradził, że Kubica ma za sobą już jazdy w symulatorze za kierownicą tegorocznego auta.

- Kubica wykonał ponad 200 okrążeń w najlepszym symulatorze GP na torze w Barcelonie. Osiągał bardzo konkurencyjne czasy. Był szybszy od Nico Hulkenberga (pierwszy kierowca zespołu Renault), na testach w Walencji miał lepsze czasy od Siergieja Sirotkina sześć lat po swoich ostatnich jazdach bolidem F1. To wydaje się nieprawdopodobne, ale on nie stracił nic ze swojej szybkości. Problemem mogą być jego ograniczenia na takich torach jak Monako, gdzie są ciasne nawroty, ale to nie są fakty, a spekulacje - mówił Rowlinson.

Zdaniem dziennikarzy „Autosportu” Renault przeprowadza ten drugi test tylko dlatego, że wierzy w potencjał Kubicy. - Jeśli Renault będzie uważało, że warto dać mu szansę w przyszłym sezonie, to logicznym wyjściem jest wsadzić go jak najszybciej za kierownicę obecnego samochodu. Nie tylko podczas treningów, ale i być może podczas kilku wyścigów. Nawet jeśli będzie o kilka procent słabszy niż był przed wypadkiem, to i tak będzie lepszy od przeciętnego kierowcy z obecnej F1. On jest tak dobry - uważa Edd Straw.

- Jeden z najlepszych kierowców Formuły 1 jest dostępny. Dlaczego miałbyś go nie sprawdzić? - dodał Rowlinson.

- Zegar tyka. Minuty Jolyona Plamera w Renault wydają się policzone. Można spodziewać się, że po letniej przerwie zostanie zastąpiony. Patrząc na to zupełnie cynicznie, to możesz mieć kierowcę zdolnego do wygrywania wyścigów za darmo, dosłownie, bo on ma polskiego sponsora. Kierowca w typie Alonso kosztowałby ich 40 mln euro za rok. To cyniczne, ale to też może być brane pod uwagę - stwierdził Stuart Codling.

- To byłby jeden z największych powrotów w historii sportu - zauważył Rowlinson.

Całego podcastu można wysłuchać tutaj.