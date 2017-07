Formuła 1. Robert Kubica znów na torze w bolidzie Renault

Michał Owczarek

Robert Kubica na francuskim torze Paul Ricard testuje bolid zespołu Renault. To kolejny etap jego przygotowań do powrotu do Formuły 1.

Testy są zamknięte dla mediów i osób postronnych, ale wielu kibiców Polaka i Formuły 1 dotarło pod tor i w mediach społecznościowych dzieli się zdjęciami i nagraniami z jazd Polaka. Kubica prowadzi bolid z 2012 roku, ten sam, którym na początku czerwca jeździł w Walencji oraz 2 lipca podczas festiwalu motoryzacyjnego w Goodwood. Na Paul Ricard Polak ma sprawdzić się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, znanych z wyścigów GP. Samochód ma mieć oprogramowanie silnika umożliwiające skorzystanie z pełnej mocy, a obiekt jest przystosowany do tego, by sprawdzić, czy ograniczenia Polaka (nie w pełni sprawna prawa ręka) nie będą mu doskwierać. - Przed nim jeszcze wiele przeszkód do przeskoczenia, a on o tym wiem lepiej niż ktokolwiek inny. Tylko jego forma może przesądzi o tym, czy kiedyś będzie ścigał się zawodowo - mówił przed środowym testem jak zwykle enigmatyczny szef zespołu Renault Cyril Abiteboul. Kubica szykuje się do powrotu do F1. Plotkuje się o tym, że jeśli jazdy na torze Paul Ricard wypadną pomyślnie, Polak będzie miał szanse spróbowania jazdy w tegorocznym samochodzie podczas oficjalnych testów Formuły 1 na torze Hungaroring pod Budapesztem na początku sierpnia.

