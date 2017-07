Joanna Jędrzejczyk o McGregorze: jest królem

Mayweather i McGregor spotkali się po raz pierwszy w trakcie czterech otwartych dla publiki konferencji prasowych, na których światowe gwiazdy będą bezpośrednio rozmawiać z fanami z trzech krajów w cztery dni.

Trasa rozpoczęła się we wtorek 11 lipca w Los Angeles i przeniesie się kolejno do Toronto, na Brooklyn i do Londynu.

Na wtorkowej konferencji w Los Angeles obecna była mistrzyni UFC Joanna Jędrzejczyk, która była pod wrażeniem wydarzenia i zadeklarowała komu kibicuje w tym pojedynku.

- Atmosfera jest niesamowita. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Conor jest królem, spójrzcie na to - relacjonowała Jędrzejczyk na swoim koncie Instagram.

Walka pomiędzy Floydem Mayweatherem Juniorem i Conorem McGregorem odbędzie się 26 sierpnia w Las Vegas w T-Mobile Arenie. Pojedynek odbędzie się na dystansie dwunastu rund, w limicie wagowym 154 funtów (69,85 kg). Dla McGregora będzie to debiut w boksie. Do tej pory był związany tylko z MMA. Uznawany jest za najlepszego zawodnika UFC bez podziału na kategorię.