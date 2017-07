Siatkówka. Guillaume Samica zostaje w ONICO Warszawa

– Podpisaliśmy nową umowę z siatkarzem, bez którego nie wyobrażam sobie naszej drużyny – mówi Paweł Zagumny, dyrektor sportowy ONICO Warszawa. – Samik będzie najstarszym i najbardziej doświadczonym graczem na pokładzie. Jesteśmy pewni, że pomoże nam nie tylko sportowo. Będzie dawał przykład młodszym kolegom – dodaje.

Guillaume Samica o miejsce w podstawowym składzie ONICO Warszawa rywalizować będzie z Wojciechem Włodarczykiem i Bartoszem Kwolkiem. – Zakontraktujemy jeszcze jednego przyjmującego, o personaliach będziemy jednak mówić dopiero po parafowaniu dokumentów – informuje Paweł Zagumny. – Zdrowa rywalizacja wszystkim przyniesie korzyści – kończy były rozgrywający.

Samica w zespole z Warszawy występuje od lipca 2015 roku. Przed ten czas rozegrał 216 setów i zdobył 583 punktów - 469 atakiem, 45 zagrywką i 69 blokiem.

Znaczące wzmocnienia ONICO

Po sezonie 2017/2018 zespół z Warszawy przeszedł spore zmiany. Klub rozstał się z trenerem Jakubem Bednarukiem, który przeniósł się do Łuczniczki Bydgoszcz. Na jego miejsce zatrudniono Stephane’a Antigę, a za nim do klubu przeszli Antoine Brizard (Spacer’s Toulouse VB) i Sharone Vernon-Evans (Mississauga Pakmen). Poza nimi do zespołu dołączyli również Wojciech Włodarczyk (Indykpol AZS Olsztyn), Jan Nowakowski (Łuczniczka Bydgoszcz), Damian Wojtaszek (Asseco Resovia Rzeszów) i Nikola Gjorgiew (Toray Arrows). Andrzej Wrona przedłużył kontrakt.

Zatrudnienie nowych zawodników pociągnęło za sobą rozstanie z częścią pozostałych zawodników. Z klubu odeszli Marcin Kocik, Maciej Olenderek (Lotos Trefl Gdańsk), Michał Filip (Czarni Radom), Łukasz Łapszyński, Przemysław Smoliński i Paweł Halaba. Paweł Zagumny zakończył karierę i został dyrektorem sportowym ONICO Warszawy.