Legia musi awansować. Inaczej grozi jej katastrofa

217 - tyle dni minęło od ostatniego meczu legionistów w Lidze Mistrzów. W przeszłości przyzwyczailiśmy się, że brak polskiego zespołu w europejskiej elicie, liczymy nie w dniach a w latach. Po tym, jak Legia przed rokiem przełamała 21-letnią nieobecność naszych drużyn w LM, nabraliśmy ochoty na więcej. W środę warszawiaków czeka pierwszy krok ku ponownemu spełnieniu marzeń. O godz. 20 zespół Jacka Magiery zmierzy się na wyjeździe z fińskim IFK Mariehamn w pierwszym meczu II rundy el. LM.

Warci mniej od Pazdana

Kim jest rywal mistrza Polski? IFK Mariehamn założony został w 1919 roku. Drużyna jest outsiderem w walce o europejską elitę. Mistrzostwo Finlandii w 2016 roku jest największym sukcesem zespołu w historii. Zespołu z miasta, które zamieszkuje ledwie 11 tys. osób. Zespołu, którego cała kadra - według branżowego portalu transfermarkt.de - jest warta mniej (2,68 mln euro), niż sam Michał Pazdan (3 mln).

Na ten moment Mariehamn w fińskiej ekstraklasie nie radzi sobie już jednak tak dobrze, jak przed rokiem. W lidze, grającej systemem wiosna–jesień, zajmuje czwarte miejsce. Do lidera HJK Helsinki, po 17. kolejkach, traci 10 punktów. W sobotę, drużyna Petera Lundberga zremisowała u siebie z sąsiadującym w tabeli Tampereen Ilves 2:2.

Najskuteczniejszym piłkarzem zespołu jest napastnik, Aleksei Kangaskolkka. Fin, w 14 ligowych występach, zdobył dziewięć bramek. Dla 29-latka to druga przygoda z Mariehamn, które opuścił w styczniu 2013 roku, odchodząc do szwedzkiego Jönköpings Södra IF. Sześć miesięcy później, Kangaskolkka trafił do holenderskiego Heraclesa Almelo, by na początku 2015 roku wrócić do ojczyzny. Piłkarz na koncie ma 11 meczów w reprezentacji Finlandii do lat 21, w której strzelił jednego gola.

Cel? Zwycięstwa w Mariehamn i Warszawie

Gdyby Legia nie wyeliminowała Finów, byłaby to katastrofa. Budżet stołecznego klubu zaplanowany jest tak, że zakłada awans co najmniej do fazy grupowej LE. Gdyby warszawiacy skompromitowali się i nie poradzili sobie z Mariehamn, to odpadliby z europejskich pucharów. Wtedy należałoby się spodziewać, że w tym okienku zamiast transferów do klubu, rozpoczęłaby się bilansująca straty wyprzedaż.

Takiego wariantu przy Łazienkowskiej jednak nikt nie zakłada. Legia jest zdecydowanym faworytem dwumeczu, argumenty w postaci umiejętności i doświadczenia ma po swojej stronie. W żaden sposób nie zmienia tego marny początek sezonu i porażka z Arką Gdynia w piątkowym Superpucharze.

- Nie niepokoi mnie to, że IFK gra regularnie, a my dopiero rozpoczęliśmy sezon. Wiedzieliśmy po losowaniu, że tak jest na początku eliminacji. My niedawno skończyliśmy sezon, zawodnicy nie powinni stracić przygotowania. Szanujemy przeciwnika, ale naszą rolą jest zagrać na najwyższych obrotach i wygrać - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Magiera.

- Koledzy pytali mnie o IFK, jak grają, jaki mają stadion. Mówiłem, że to drużyna ludzi, którzy potrafią ciężko pracować. Opowiadałem o ciekawostkach, na przykład, że mówi się tu po szwedzku, ale nie było żadnych żartów, bo traktujemy ten mecz bardzo poważnie. Naszym celem jest zwycięstwo. Najpierw tutaj, a potem w Warszawie - trenerowi wtórował Kasper Hämäläinen, który z Mariehamn mierzył się jeszcze jako piłkarz ligi fińskiej

Z przewagi legionistów sprawę zdaje sobie też trener mistrzów Finlandii. - W pierwszym meczu u siebie wszystko jest możliwe, ale na wyjeździe będzie nam ciężko. Myślę, że mamy kilka procent szans na awans - przyznał Lundberg w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Kontuzje nie pomagają, nowi na pokładzie

Magiera do Finlandii zabrał 22 piłkarzy. W szerokiej karze znaleźli się m.in. młodzi Mateusz Żyro, Konrad Michalak czy napastnik Vamara Sanogo. Do samolotu, który odleciał z Warszawy we wtorek o godz. 10, wsiedli też nowi zawodnicy mistrza Polski - Krzysztof Mączyński oraz Łukasz Moneta. W Polsce został za to Hildeberto, który w poniedziałek podpisał z Legią czteroletni kontrakt i nie został jeszcze zgłoszony do rozgrywek.

Do Finlandii nie polecieli też kontuzjowani Tomasz Jodłowiec, Daniel Chima Chukwu, Michał Kucharczyk i Miroslav Radović. Pierwszy wciąż narzeka na kontuzję stopy, Nigeryjczyk ma problemy z mięśniem dwugłowym, a dwaj pozostali dochodzą do pełni sprawności po urazach kolan. Aktualnie wydaje się, że z wymienionej czwórki tylko Radović ma szansę powrotu do drużyny na rewanżowe spotkanie, które zostanie rozegrane przy Łazienkowskiej za tydzień.

Początek meczu IFK Mariehamn - Legia Warszawa w środę o godz. 20. Transmisja w TVP1, relacja na żywo na Sport.pl.